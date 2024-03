Smart monitor Samsung FullHD 32'': ci guardi anche Netflix (-119€)

L’ottimo smart monitor Samsung M5, in questa specifica fascia di mercato, è uno dei più apprezzati in virtù delle sue specifiche tecniche e per una qualità eccellente delle immagini. Un riuscitissimo mix di prestazioni e funzioni all’avanguardia, perfetto per attività di studio, lavoro e svago con film, serie TV e giochi.

Non hai più molto tempo, la promozione è alle battute finali: realizza il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 35%, lo smart monitor Samsung M5 potrà essere tuo ad un prezzo di appena 219 euro invece di 339 euro.

Crollo di prezzo per lo smart monitor Samsung M5

Questo imperdibile monitor Samsung vanta la presenza dello Smart Hub integrato, che ti consente di accedere ad una vasta gamma di applicazioni e servizi di streaming come Netflix, YouTube, Prime TV e Disney + anche senza il PC. Con il telecomando incluso, puoi navigare comodamente fra le diverse app e goderti il ​​meglio dell’intrattenimento. Versatilità al massimo: puoi collegare facilmente l’M5 a PC, smartphone o console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay.

Con un ampio pannello da 32 pollici, risoluzione FHD e supporto per la tecnologia HDR10, questo smart monitor Samsung offre un’esperienza visiva eccezionale. Il design sottile ed elegante, con cornici impercettibili su tre lati, aggiunge un tocco di modernità e stile al tuo ambiente. Le modalità Eye-Saver e Flicker-Free riducono l’affaticamento degli occhi: il tuo benessere rappresenta una priorità.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità a disposizione finiscano: metti nel carrello il tuo nuovo smart monitor Samsung M5 con un risparmio di oltre 119 euro, arriverà a casa velocemente e con spedizione gratuita.