Smart Monitor M5 di Samsung: alta definizione, design hot e prezzo WOW

A pochissime settimane di distanza dal Natale, quest’oggi ti proponiamo questa ottima offerta di Amazon sullo Smart Monitor M5 di Samsung: un monitor, appunto, ideale per la casa e per l’ufficio, che saprà soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Protagonista di un incredibile sconto del 33% che fa crollare il prezzo finale ad appena 199€ con un risparmio immediato di ben 100€, il prodotto del colosso sudcoreano è realizzato tenendo in considerazione le necessità di chi passa molte ore al PC per lavoro, per studio o semplicemente per navigare in rete.

Sconto epico su Amazon del 33% per l’ottimo Smart Monitor M5 di Samsung

Il pannello flat da 27″ ad altissima risoluzione vede la presenza delle ultime trovate per offrirti sempre una perfetta calibrazione dei colori, monta un sistema audio integrato e all’occorrenza si trasforma in una pratica smart TV. Sì, hai capito benissimo: lo Smart Monitor M5 di Samsung è l’unico nel suo genere che ti permette di switchare rapidamente da un monitor “classico” a una smart TV per guardare i tuoi programmi preferiti su Netflix, Amazon e non solo.

Dotato di tutte le porte di connessione per affiancarlo a qualsiasi tipologia di computer, il monitor dispone anche della modalità Eye-Saver e Flicker-Free che riduce l’affaticamente degli occhi durante le ore serali.

Preparati a un’esperienza di utilizzo che non conosce limiti e compromessi: lo Smart Monitor M5 di Samsung è sempre pronto a stupirti in ogni momento della giornata. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno risparmiando ben 100€ sul prezzo standard di vendita; le consegne sono completamente gratuite con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.