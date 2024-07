Smart monitor LG da 27": SUPER sconto del 18% su Amazon

Lo Smart monitor LG 27SR50F da 27″ rappresenta una vera rivoluzione nell’esperienza di visualizzazione, combinando le funzionalità di un monitor tradizionale con quelle di uno smart TV. Questo dispositivo è attualmente in super sconto del 18% su Amazon, un’offerta da non perdere al prezzo speciale di soli 179,99 euro, anziché 219,99 euro.

Smart monitor LG da 27″: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il monitor dispone di uno schermo Full HD (1920×1080) da 27″ con tecnologia HDR10, che garantisce un’eccellente qualità delle immagini. I colori appaiono vividi e realistici, grazie anche al pannello IPS che assicura uniformità delle immagini da qualsiasi angolo di visione. Queste caratteristiche rendono il monitor perfetto sia per il lavoro che per l’intrattenimento, offrendo una visualizzazione chiara e dettagliata in ogni situazione.

Un altro punto di forza dell’LG 27SR50F è il sistema operativo webOS 23 integrato. Questa caratteristica permette di utilizzare il monitor come una smart TV senza la necessità di collegarlo al PC. Puoi goderti le tue serie TV e i film preferiti attraverso app integrate come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, oltre ai canali LG gratuiti. Ma non è tutto: l’accesso a programmi di produttività come Microsoft 365 e Google Calendar rende questo monitor uno strumento versatile anche per il lavoro da remoto.

La funzionalità smart non finisce qui. Grazie all’app ThinQ, è possibile controllare le principali funzioni del monitor direttamente dallo smartphone. Accendere e spegnere il dispositivo, cambiare canale o cercare contenuti non è mai stato così semplice e intuitivo.

Le connessioni sono numerose e versatili, con 2 porte HDMI, 2 porte USB e audio stereo da 10 Watt. Il monitor è anche dotato di un attacco VESA 100×100 per il montaggio a parete e di un supporto inclinabile per garantire il massimo comfort visivo. Le dimensioni compatte con stand lo rendono adatto a qualsiasi spazio, sia domestico che lavorativo.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica sull’LG Smart Monitor 27SR50F da 27″, attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 18%. Un’offerta irripetibile per un dispositivo che unisce qualità, funzionalità smart e versatilità in un unico prodotto. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 179,99 euro.