La Smart Lampada di Meross è finalmente in offerta: amata da migliaia di clienti la puoi acquistare anche tu a soli 36,39€ su Amazon. Ti basta attivare il coupon del 30% per risparmiare all'istante.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Smart Lampada: cosa ha creato Meross questa volta

Meross è un noto marchio quando si parla di prodotti smart. Questa lampada da scrivania infatti non ti può deludere: con il suo design semplice occupa il minimo spazio ma ti offre funzioni innovative.

In colorazione nera, la luce che emette la puoi regolare secondo tre colori preimpostati e quattro di livelli di luminosità. Puoi quindi optare per un bianco freddo, naturale o caldo e un grado d'intensità a tuo piacimento. Praticamente passi da un'illuminazione soft a una a giorno in un istante.

Per poter modificare questi parametri hai diverse soluzioni a disposizione:

mediante i controlli touch ;

; mediante l'applicazione e quindi il controllo da remoto ;

; attraverso la tua voce se hai Amazon, Google o Apple come assistenti intelligenti.

Tra gli altri vantaggi della lampada trovi una protezione per gli occhi che è essenziale in qualsiasi situazione e la possibilità di creare routine per programmare la sua accensione e il suo spegnimento automatici.

Ovviamente la luce inserita al suo interno è LED e quindi non solo ti fa risparmiare, ma ha persino una durabilità che ammonta al doppio delle classiche lampadine.

Ancora dubbi? Attiva il coupon del 30% e prova questa fantastica Smart Lampada a soli 36,39€ su Amazon. La ordini e la ricevi in appena 48 ore se sei membro Prime. Se invece sei cliente standard nessun problema: scegli i punti di ritiro come modalità di consegna e non pagherai alcun costo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

