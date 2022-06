Smart Home Dashboard arriva su Fire TV: novità SPETTACOLARE

Amazon rende disponibile anche in Italia l’eccezionale Smart Home Dashboard sui suoi dispositivi equipaggiati con il sistema Fire TV. Un modo semplice, intuitivo, ma anche avanzato per controllare la tua casa smart direttamente dalla televisione. Una novità che rende ancora più interessanti i dispositivi di smart TV del colosso dell’e-commerce. Ecco di cosa si tratta e come poterlo utilizzare al meglio.

Smart Home Dashboard disponibile su Fire TV anche in Italia

Una novità software degna di nota. D’ora in poi, basterà dire “Alexa, mostra il pannello della casa intelligente” quando il tuo dispositivo di smart TV è acceso.

L’assistente vocale ti mostrerà subito tutti i dispositivi connessi come lampadine, interruttori, prese e persino termostati compatibili. Ancora, senza alcun problema avrai la possibilità di guardare le tue videocamere di sicurezza, direttamente su grande schermo.

L’interfaccia utente, come anticipato, è super semplice e intuitiva. Allo stesso tempo però è completa e utilissima. Adesso, i sistemi Fire TV sono ancora più utili e completi, soprattutto considerando l’investimento minimo necessario per accaparrarselo.

Se possiedi già uno dispositivo di questo tipo, basta accenderlo per provare subito la Smart Home Dashboard. Diversamente, puoi scovare su Amazon il miglior prezzo del momento sui diversi modelli di chiavetta intelligente per la la tua televisione.

