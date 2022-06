Smart band senza limiti, questa di OPPO a prezzo regalo PER POCO

Se sei in cerca di una smart band che ti possa garantire il suo massimo durante i tuoi allenamenti, lascia stare gli altri modelli e acquista questo di OPPO soprattutto ora che è in promozione. Con il ribasso del 44% è come se la pagassi a metà prezzo, infatti su Amazon puoi concludere l’affare con un solo click.

Non perdere tempo e collegati subito, la paghi 27,99€ e non hai ripensamenti.

Delle spedizioni? Non avere paura, se hai Prime attivo sul tuo account non solo sono veloci ma sono anche gratuite.

Smart Band firmata OPPO: un successone assicurato

Nera, lineare e slim, questa smart band firmata OPPO te la metti al polso e non te la togli più.

La puoi indossare praticamente tutti i giorni e tutto il giorno senza farti problemi visto e considerato che ha una batteria veramente longeva. Ti svelo che per ricaricarla ci metti un attimo non solo per la velocità ma anche per la presenza dell’attacco magnetico che è proprio comodo.

Display a colori e semplicissimo da leggere. Con un dito scorri tra le varie impostazioni di sistema così hai tutto a portata di vista. Dopotutto con le modalità sportive e in sensori ultra intelligenti integrati tieni sotto controllo sia come ti alleni che come stai. In particolar modo non mancano all’appello un cardiofrequenzimetro e un analizzatore del sonno.

E’ impermeabile quindi lo utilizzi anche a mare o in piscina, ha funzioni legate alla vita quotidiana come il controllo della fotocamera da remoto ed è compatibile con qualunque dispositivo Android.

Che altro dirti, collegati proprio ora su Amazon e concludi il tuo affare personale. Il 44% di sconto non è affatto poco. Questa smart band firmata OPPO la paghi 27€ e la ami all’impazzata. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.