Uno smart band da tenere al polso per leggere le notifiche, per monitorare la salute e l’attività fisica. Un wearable che adesso porti a casa a meno di 8€ da Amazon con spedizioni gratis.

Smart band: super sconto su Amazon

Sembra, ma non è: è bene sottolinearlo. Questo wearable assomiglia molto al più noto e blasonato Xiaomi Mi Band 5. Tuttavia, si tratta di due prodotti diversi.

Quello in sconto su Amazon è comunque un dispositivo completo, dotato di un ampio display a colori dal quale poter leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Non manca il sensore per il battito cardiaco, che ti consentirà di tenere la frequenza sotto controllo sia a riposo che durante l’attività fisica.

Insomma, uno smart band completo, che non manca di avere un design leggero e sottile: l’ideale da portare sempre al polso. Per approfittare subito dell’eccezionale sconto presente su Amazon, tutto quello che devi fare è collegarti su Amazon, mettere il tuo nuovo wearable nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “86ZPW76A”.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppur non rapide.

Smartwatch