La Smart band di OPPO, la Band Style tracker, è in promozione su Amazon a soli 49,99€. Grazie al ribasso del 28% te la puoi portare a casa risparmiando circa una ventina di euro sul prezzo di base, il che è fantastico.

La ricevi in tempi rapidissimi e gratuitamente in tutta Italia.

OPPO Band Style tracker: una smart band che si distingue

La Smart band presentata da OPPO è semplice ma con i suoi dettagli pensati nei minimi particolari riesce a raggiungere un aspetto subito più elegante. Se sei possessore di uno di questi dispositivi, sai bene che in alcuni casi al polso possono stonare. Per fortuna è arrivata una svolta sul mercato e può essere tua con una spesa minima.

Oltre ad essere esteticamente bello, tuttavia, questo gioiellino ha delle caratteristiche tecniche che lo rendono perfetto anche dal punto di vista dell'utilità. Infatti con il suo display AMOLED da 1,1 pollici ti fa leggere notifiche e i dati in un battibaleno anche davanti al sole più luminoso.

Le sorprese non finiscono qua dato che nel suo cuore sono integrati diversi sensori. Con questi tieni sotto controllo sia la tua salute che gli allenamenti sportivi. Praticamente non ti fai mancare nulla. Non ci dimentichiamo che è abbinata persino la carica magnetica che in appena 90 minuti gli conferisce fino a 12 giorni di autonomia.

Vuoi sapere l'ultima chicca? Se vuoi cambiargli look basta alternare i cinturini. In confezione, infatti, è sempre incluso il secondo di ricambio.

Acquista subito la tua smart band firmata OPPO su Amazon, con lo sconto la paghi appena 49,99€. La ordini e la ricevi in massimo 48 ore se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard non avere timori: hai le consegne gratuite presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch