La Smart 100 è la nuova tariffa dell'operatore virtuale su rete TIM da alcune ore disponibile anche online. Questa interessante promo si aggiunge alla Smart 70 che abbiamo visto qualche mese fa.

Smart 100: i dettagli

In merito a questa promo ve ne avevamo già parlato nel mese di Maggio, con l'inizio di Giugno, però, è iniziata la sua commercializzazione anche sul sito ufficiale di Tiscali.

Smart 100 offre un bundle composto da 100 Giga di traffico dati in 4G fino a 225 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti i numeri sia mobili che fissi e 100 SMS al prezzo promozionale di soli 9,99 euro al mese.

La nuova tariffa della gamma Smart di Tiscali è disponibile per tutti i clienti in portabilità dai principali operatori come Vodafone, WINDTRE ed Iliad ma anche per coloro i quali possiedono una SIM con gestori MVNO. Tra i più conosciuti troviamo Very Mobile, ho.mobile, Poste Mobile e Fastweb.

L'offerta in questione non possiede alcun vincolo, sarete quindi liberi di cambiare operatore se insoddisfatti! Inoltre, il canone mensile viene addebitato su carta di credito o conto corrente.

Costi ed altro

L'offerta telefonica prevede un contributo iniziale pari a 10 euro che altro non è che il prezzo della SIM. Il costo di attivazione così come quello per la spedizione a casa sono completamente a carico dell'operatore in questione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tiscali

Tariffe