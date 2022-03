SmanApp ti premia con buoni carburante e sconti Amazon

Stiamo vivendo un periodo storico particolarmente complicato. Da due anni a questa parte tutto il mondo è impegnato a combattere una pandemia che ha cambiato le nostre vite. A poco più di un mese da un possibile addio all'emergenza sanitaria, la guerra tra Russia e Ucraina ha gettato di nuovo il mondo nel panico insieme al sistema economico. La crisi imperversa e gli aumenti si stanno facendo sentire. Ma per combattere il caro benzina e i prezzi alle stelle c'è SmanApp.

Si tratta di un'applicazione disponibile al download gratuito sia per dispositivi Android, sul Google Play Store, sia per dispositivi iOS, sull'Apple App Store. Ovviamente non promette miracoli, ma la sua particolarità, apprezzata da milioni di utenti, è che premia la tua guida virtuosa attraverso buoni carburante e sconti Amazon.

Il motto di SmanApp è: “Guida bene e guadagna buoni e offerte“. Un'occasione davvero niente male per vincere il caro benzina. Infatti, accedere a tutti questi vantaggi è semplice e veloce. Non dovrai far altro che scaricare l'applicazione sul tuo dispositivo, seguire le istruzioni e accettare la sfida.

SnamApp premia chi guida bene

Guidare in sicurezza dovrebbe essere una delle priorità quando ci si mette al volante. Una buona e regolare manutenzione sta alla base di tutto, ma poi ciò che fa la differenza è lo stile di guida. Oggi, esiste un'applicazione che premia la tua guida virtuosa. Si chiama SmanApp e promette buoni benzina e sconti Amazon se sarai capace di guidare in modo attento e senza rischi.

I dati hanno rivelato che l'86% degli utenti che l'hanno installata sul proprio dispositivo e la utilizzano regolarmente, grazie a quest'applicazione, sono più attenti e hanno così diminuito anche il rischio di multe. Inoltre, una pratica mappa indica anche le Safe Zone, ovvero aree dove è necessario guidare con più attenzione, ad esempio nei pressi di attività locali, scuole e ospedali.

Come ricevere buoni carburante e sconti Amazon

Per poter accedere a questo programma dovrai solo scaricare SmanApp e installarla sul tuo dispositivo. È disponibile al download sia dal Google Play Store, per smartphone Android, sia dall'Apple App Store, per smartphone iOS. Una volta avviata l'applicazione e seguite le istruzioni per la registrazione dovrete solo mettere in pratica questi tre passaggi:

Guida ricordandoti di attivare prima la sessione di guida; Guadagna guidando bene, sfidando te stesso e racimolando punti per ogni chilometro che percorri; Vinci riscattando i premi e sfidando gli altri guidatori con aste e classifiche.

Guidando in modo virtuoso e prudente non solo potrai ricevere buoni carburante e sconti Amazon, ma contribuirai a un circolo virtuoso che permette a tutti di vivere la strada con più sicurezza, meno pericoli e, speriamo vivamente, nessun incidente. Scarica SmanApp e contribuisci anche tu a un mondo migliore.