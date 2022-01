Sky Wifi: Fibra 100% in PROMO a soli 24,90€

Sky WiFi offre una PROMO per avere internet illimitato ad un prezzo davvero esclusivo. Stiamo parlando di soli 24,90 euro mensili per 18 mesi.

Inoltre, con l'attivazione di questo pacchetto è possibile aderire all'Offerta Prova Sky Q con Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e Netflix a soli 9 euro al mese per un mese.

Sky WiFi: ecco la PROMO in Fibra

La promozione prevede internet senza limiti a casa nelle tecnologie FTTC e FTTH ad una velocità massima di 1000 Mega al secondo in download e 300 Mbps in upload con Sky Wifi Hub incluso. Il tutto a soli 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro. Questa tariffa è bloccata per ben 18 mesi, dopodiché, proseguirà a prezzo standard da listino.

Il Modem incluso in comodato d'uso ha la possibilità di collegare fino a 100 dispositivi contemporaneamente.

Il costo mensile offre anche chiamate verso tutti i fissi con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro e verso i mobili a soli 19 centesimi al minuto sempre con lo stesso scatto alla risposta.

Nel caso in cui si volesse un abbonamento con le chiamate illimitate verso tutti è possibile aggiungere a soli 5 euro mensili l'addon Voce Unlimited.

Come abbiamo detto all'inizio, è possibile aderire alla promozione Prova Sky Q con tutti i pacchetti TV a 9 euro per i primi 30 giorni oppure solamente all'offerta Sky WiFi a meno di 25 euro al mese.

Costi ed altro

La Fibra 100% di Sky WiFi ha un contributo iniziale per l'attivazione del servizio pari a 29 euro una tantum che si abbassa ad appena 20 euro se si decide di sottoscrivere insieme a tale offerta anche l'opzione Prova Sky Q.

Questa particolare tariffa scontata non prevede vincoli di permanenza contrattuale. In caso di recesso, infatti, è necessario restituire l'apparato presso un qualsiasi Negozio abilitato Sky entro 30 giorni dalla comunicazione di chiusura o passaggio verso altro operatore.