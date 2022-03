Skype down: chat e videochiamate non funzionano

Skype non sta funzionando, sono arrivate tantissime segnalazioni nella mattinata di oggi, martedì 22 marzo. La nota app per chat testuali e videochiamate non può essere utilizzata, sembra impossibile accedere ai server e comunicare con i propri contatti in lista.

Sul sito Downdetector, moltissimi utenti stanno segnalato malfunzionamenti da diversi minuti.

Le segnalazioni fanno riferimento sia alla versione desktop che all'applicazione per dispositivi mobili. Dai nostri test, il servizio risulta inaccessibile sia da dispositivi Android che da iPhone e iPad. Le videochiamate non partono, mentre l'invio di messaggi testuali e file restituisce un caricamento infinito.