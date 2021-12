Sky WiFi: nuova tecnologia con IPv6 a 24,90€!

Sky WiFi ha implementato una nuova funzione per far fronte all’ormai esaurimento degli indirizzi IPv4 grazie ad un innovativo protocollo di rete presente nel suo Modem.

MAP-T, acronimo di Mapping Address and Port using Translation, interagisce direttamente con il Modem di Sky e trasforma gli indirizzi IPv4 in IPv6. Ai clienti questa “modifica” non comporta assolutamente nulla perché anche se siete in possesso di un device non compatibile con lo standard nuovo grazie al MAP-T l’indirizzo IPv4 verrà condiviso tra più utenti in modo da poter funzionare anche nei dispositivi meno recenti.

Dopo questa premessa, l’offerta che andremo a vedere oggi prevede internet illimitato a soli 24,90 euro mensili.

Sky WiFi: i dettagli

La promozione del nuovo provider internet offre internet illimitato a casa fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload e Modem Sky Wifi Hub incluso. Il tutto a soli 24,90 euro ogni mese, invece di 29,90 euro. Oltre a questo troviamo anche le chiamate dal fisso a consumo a partire da 19 centesimi di euro.

L’offerta è ottimizzata per lo streaming di contenuti multimediali sulle piattaforme più utilizzate come Netflix, Prime Video, Sky Go, NOW TV ed altre.

Il nuovo Modem intelligente Sky Wifi Hub è Dual Band con 8 antenne integrate e garantisce un’ottima copertura in qualsiasi angolo della casa. Inoltre, è possibile collegare fino ad un massimo di 100 device.

La tariffa per attivare internet a casa che stiamo vedendo oggi non prevede vincoli contrattuali.

Costi ed altro

Sky WiFi a 24,90 euro mensili è attivabile ONLINE con prezzo bloccato per 18 mesi e prevede un contributo di attivazione scontato a 29 euro una tantum, anziché 49€. A partire dal diciannovesimo mese, il canone ammonta a 29,90€.

In caso di recesso è previsto un addebito di 29,90 euro, mentre, in caso di passaggio ad altro gestore il costo è di soli 11,09 euro.

In entrambi i casi, è necessario restituire il Modem incluso in comodato d’uso gratuito entro 30 giorni.