Sky WiFi: la Fibra forte come Ibra a 24,90€

Sky WiFi offre in questi giorni la sua Fibra forte come Ibra! Si avete capito bene, stiamo parlando proprio della stella del Milan, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Inoltre, attivando la promozione ONLINE hai un'offerta dedicata per provare la TV di Sky e Netflix.

Sky WiFi: ecco la Fibra forte come Ibra!

L'offerta in questione prevede internet senza limiti a casa in FTTC e FTTH fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload di velocità con il modem Sky Wifi Hub incluso. Tutto questo ad un prezzo davvero esclusivo. Stiamo parlando di 24,90 euro ogni mese, anziché di 29,90 euro. La tariffa è bloccata per 18 mesi, dopodiché, dal diciannovesimo mese viene rinnovata al suo prezzo standard che ammonta a 29,90 euro mensili.

Nell'abbonamento troviamo anche le chiamate a consumo con questi prezzi:

Chiamate verso fissi nazionali: solo scatto alla risposta da 19 centesimi

nazionali: solo alla risposta da Chiamate verso mobili nazionali: scatto alla risposta da 19 centesimi + 19 centesimi al minuto

In alternativa, è possibile aggiungere con 5 euro al mese l'opzione Voce Unlimited che comprende chiamate senza limiti verso qualsiasi utenza nazionale, sia fissa che mobile.

Attualmente, c'è anche un'iniziativa che permette di provare il servizio TV di Sky con Netflix incluso. Grazie al Prova Sky Q hai la possibilità di gustarti i canali inclusi nei pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e Netflix a 9€ una tantum per 30 giorni.

Costi ed altro

La Fibra forte come Ibra è attivabile ONLINE corrispondendo un contributo iniziale pari a 29 euro, invece di 49 euro. Se però scegli l'opzione Prova Sky Q, il costo iniziale è pari a 20 euro.

L'offerta, inoltre, non ha nessuna durata contrattuale vincolante. Questo significa che sei libero di disdire o cambiare gestore quando vuoi con un piccolo costo finale. In questi casi, devi provvedere a restituire i vari apparati forniti in comodato d'uso entro 30 giorni.