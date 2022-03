Sky WiFi: continua la PROMO Fibra a 24,90€

Continua la proposizione di Sky WiFi che mette a disposizione la sua Fibra Ultraveloce 100% a meno di 25 euro al mese, senza vincoli e senza sorprese.

Proprio come le precedenti versioni, anche in questa con la promo Prova Sky Q c'è la possibilità di avere uno sconto molto interessante sul costo di attivazione iniziale.

Fra poco, dunque, vedremo cosa offre nello specifico quest'offerta.

Sky WiFi: ecco la Fibra senza vincoli da avere!

La promozione mette a disposizione internet senza limiti fino in FTTH con picchi di velocità raggiungibili in Fibra Ottica pari a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload ed il modem Sky Wi-Fi Hub incluso. Tutto questo per soli 24,90 euro ogni mese, anziché di 29,90€ del prezzo standard. L'abbonamento in questione è bloccato per 18 mesi e a partire dal 29° mese andrà a prezzo pieno, ossia meno di 30 euro al mese.

Inoltre, con il Prova Sky Q a 9 euro per 30 giorni è possibile provare tutti i canali di Sky TV e Netflix con disdetta automatica dopo il mese.

Oltre ad internet flat disponibile 24 ore su 24, la Fibra di Sky ha anche la possibilità di chiamare a consumo verso mobili e fissi nazionali. Il costo delle chiamate effettuate verso fissi nazionali è pari a soli 0,19 euro di scatto alla risposta. Mentre, per chiamare i cellulari oltre allo scatto è prevista una tariffazione a 0,19€ al minuto.

In alternativa, è possibile aggiungere a 5 euro al mese le chiamate illimitate dal fisso verso tutti.

Costi ed altro

In queste ore è possibile attivare la Fibra di Sky sostenendo solo un contributo iniziale pari a 20 euro scegliendo anche la Prova Sky Q per 30 giorni a 9€.

Cosa aspetti dunque, se necessiti di una connessione veloce e stabile questa di Sky è forse la soluzione che fa per te visto che è senza vincoli e con prezzo bloccato per 18 mesi.