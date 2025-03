Sky Wifi: con questa offerta esclusiva risparmi 48€ in un anno

Una delle offerte più interessanti per la connessione Internet di casa è quella proposta da Sky. L’attuale offerta consente di attivare la fibra Sky Wifi a 25,90 euro al mese per 12 mesi invece di 29,90 euro, per un risparmio complessivo in un anno di 48 euro. Inoltre, il costo di attivazione è scontato a 29 euro rispetto ai 49 euro richiesti abitualmente.

Con l’offerta Sky Wifi si ottiene una velocità fino a 1 Gigabit/s in download, per una velocità di navigazione in Internet di gran lunga superiore alla media rispetto alla concorrenza. Nell’offerta sono inclusi anche il dispositivo Sky Wifi Hub, le chiamate a consumo e l’opzione Wifi Sicuro.

Offerta Internet per la casa di Sky: 48 euro di risparmio in un anno

La nuova offerta Internet di Sky per la casa garantisce uno sconto pari a 48 euro in un anno, l’equivalente di 4 euro al mese. A questi poi si sommano i 20 euro di risparmio sull’attivazione, che passa da 49 euro a 29 euro.

La rete di Sky presenta diversi vantaggi. Prima di tutto offre un’infrastruttura ottimizzata per lo streaming, l’ideale dunque per gli appassionati di serie tv, film ed eventi sportivi in diretta come partite di calcio, corse di motori, incontri di tennis e altro ancora.

L’altro fiore all’occhiello è Wifi Sicuro, un servizio incluso nel prezzo della fibra progettato per la sicurezza della rete domestica. Aiuta infatti a proteggere in automatico i dispositivi connessi alla rete, contrastando in maniera efficace pericoli quali malware, tentativi di phishing e accessi non autorizzati. A questo proposito, la protezione non riguarda soltanto smartphone e computer, ma anche console di gioco, sistemi di sicurezza, termostati intelligenti e tutti gli altri dispositivi connessi alla rete Wi-Fi.

Tornando all’offerta, Sky Wifi è disponibile in promozione a 25,90 euro anziché 29,90 euro fino al 9 marzo. La promo attiva sul sito ufficiale di Sky prevede inoltre un risparmio sul costo di attivazione, che da 49 euro scende a 29 euro.