Sky WiFi: con la nuova offerta ZERO costi di attivazione e hai un buono Amazon

Sky Wifi lancia probabilmente la sua offerta migliore per convincerti a provare la rete fissa più veloce d’Italia secondo i dati Ookla. Oggi, abbonandoti online, hai non solo un forte sconto per i primi 18 mesi, ma non paghi i costi di attivazione e soprattutto ricevi anche un buono regalo Amazon da 25 euro.

Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina ufficiale dei piani offerti da Sky WiFi e scegliere quello più adatto alle tue esigenze: il prezzo per i primi 18 mesi è sempre lo stesso, poi starà a te decidere se rimanere o continuare al prezzo di listino che varia a seconda del piano che avrai scelto.

Sky WiFi: come ricevere il buono regalo Amazon da 25 euro

I piani Sky WiFi si dividono in tre differenti proposte tutte sottoscrivibili, come abbiamo visto, a 24,90 euro al mese per 18 mesi.

Si parte dall’offerta base che include la fibra 100% ultraveloce, lo Sky WiFi Hub intelligente e le chiamate a consumo. Poi si passa a Sky WiFi Plus che a tutto questo aggiunge le chiamate illimitate. Infine, abbiamo la soluzione per antonomasia: Sky WiFi Ultra Plus, pensata per grandi ambienti, ti permette di avere anche 2 Sky WiFi Spot per estendere la portata del segnale.

Il minimo comune denominatore è che in tutti i casi non paghi i costi di attivazione e ricevi un buono regalo Amazon.it da 25 euro. Per ottenere quest’ultimo non dovrai esercitare il diritto di ripensamento o migrare verso altro operatore entro 14 giorni dall’attivazione del contratto. Riceverai poi entro 30 giorni una email contenente il codice univoco valido per avere subito 25 euro da spendere su Amazon.

Ricapitoliamo: collegati alla pagina ufficiale dell’offerta, scegli il piano che preferisci, non paghi i costi di attivazione e cominci subito a navigare alla massima velocità possibile. E con 25 euro da usare come vuoi su Amazon.

