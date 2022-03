Sky Wi-Fi: Fibra FTTH SENZA COSTI iniziali

L'offerta di Sky Wi-Fi con Fibra 100% Ultraveloce grazie alla Special Week è davvero scontatissima! Stiamo parlando di appena 24,90 euro mensili.

Inoltre, scegliendo il Prova Sky Q per 30 giorni a 9 euro è possibile usufruire di uno sconto sul costo di attivazione che in questo caso viene completamente azzerato!

Vediamo quindi nello specifico la promozione in scadenza nelle prossime ore.

Sky Wi-Fi: ecco la Fibra Ultraveloce senza fronzoli

L'offerta in questione prevede internet flat a casa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in FTTH con una velocità massima fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con il modem Sky Wifi Hub incluso. Il tutto a soli 24,90 euro al mese, invece di 29,90€. Il prezzo in questo caso è bloccato per 18 mensilità dopodiché subirà un aumento di 5 euro al mese. Questo significa che a partire dal diciannovesimo mese l'abbonamento proseguirà a 29,90 euro al mese salvo disdetta.

L'offerta nel suo insieme comprende anche le chiamate a consumo con una tariffa per ogni singola chiamata verso i numeri di cellulare pari a soli 19 centesimi al minuto con scatto alla risposta sempre della stessa cifra. Questo prezzo che vale per ogni singola chiamata effettuata varia se si chiama un numero fisso. In questo caso è previsto solo lo scatto alla risposta di 19 centesimi.

Per chi però necessita delle chiamate illimitate, Sky offre la possibilità di averle con 5 euro al mese.

Costi ed altro

In questo periodo promozionale denominato Special Week è possibile attivare La Fibra di Sky senza sostenere alcun costo attivando anche la promozione Prova Sky Q per 30 giorni a 9 euro.

Senza l'adesione del Prova Sky Q il contributo iniziale è pari a 49 euro una tantum. Inoltre, quest'offerta non prevede vincoli di alcun genere. In caso di recesso è previsto un costo pari a 29,90€, mentre con la migrazione verso altro gestore sono richiesti 11,09€.