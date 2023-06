Sky TV con Netflix: film, serie TV e un Buono Amazon di 50€ in regalo

Con Sky TV Netflix hai tantissimo divertimento con un’infinità di film, serie TV e show. Tutto in un’unica soluzione conveniente a soli 14,90 euro al mese, anziché 30 euro al mese. Questa offerta è incredibilmente vantaggiosa e ti permette di accedere a Intrattenimento Plus. Inoltre, puoi sfruttare il tuo abbonamento in mobilità anche con l’app Sky Go, per vedere tutti i programmi fin da subito.

Tuttavia, se aggiungi Sky Sport o Sky Cinema a questo pacchetto, sempre a prezzi ultra competitivi, ricevi anche in regalo un Buono Amazon di 50 euro. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa iniziativa e ottieni un ulteriore risparmio per acquistare tutto quello che vuoi direttamente su uno degli shop online più completi e apprezzati al mondo.

Cosa include il bundle Sky TV+Netflix+Scy Cinema? Con soli 19,90 euro al mese, anziché 48 euro al mese, per 18 mesi hai: Intrattenimento Plus con tutti i contenuti di Sky TV e Netflix Piano Standard (Streaming in HD a 1080p su 2 schermi contemporaneamente e senza interruzioni pubblicitarie); Sky Cinema con oltre 200 prime visioni l’anno e Paramount+ senza costi aggiuntivi; un Buono Amazon da 50 euro.

Sky + Netflix: la formula vincente per intrattenimento e Buono Amazon 50€

Invece, se sei un appassionato anche di sport scegli Sky TV Netflix Sky Sport a soli 24,90 euro al mese, anziché 50 euro al mese, per 18 mesi. Questo bundle include: Intrattenimento Plus con tutti i contenuti di Sky TV e Netflix Piano Standard (Streaming in HD a 1080p su 2 schermi contemporaneamente e senza interruzioni pubblicitarie); Sky Sport con Formula 1, MotoGP, UEFA Champions League, Serie A TIM, tennis, NBA, basket e tantissimi altri sport in esclusiva; un Buono Amazon da 50 euro.

Tutte e tre le soluzioni ti permettono di portare con te i contenuti Sky in streaming installando sui tuoi dispositivi l’app Sky Go. Goditi le programmazioni che ami anche in viaggio. Inoltre, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

