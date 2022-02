Sky Sport gratis con questo prodottino che rende ogni tv SMART

Due piccioni con una fava, letteralmente. Now Smart Stick è uno di quei prodottini a cui non puoi rinunciare soprattutto se ami il mondo delle applicazioni e il tuo televisore è un po' vecchiotto. Ti basta acquistare questo gioiellino per risolvere ogni problema, com 19,90€ risolvi all'istante e non solo, ottieni anche delle mensilità gratuite di Sky Sport.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Now Smart Stick ti regala due mesi di Sky Sport e non solo

Da utilizzare è estremamente semplice: hai bisogno di un'entrata HDMI e di una connessione WiFi dopodiché il gioco è fatto. Questo dispositivo lo colleghi al televisore che vuoi e funziona all'istante tant'è vero che lo rendi estremamente smart nel giro di due secondi.

Arriva a casa con un bellissimo e comodissimo telecomando che ti fa gestire tutto con un click. Di cosa si tratta nello specifico? Del servizio streaming in abbonamento di Sky che se vuoi attivi e paghi come fai con Netflix o qualunque altra sottoscrizione e accedi a tutti i contenuti che ami.

In modo particolare, questo bundle ti offre due mensilità gratuite per il ticket Sport che ti mette sotto mano tutte le competizioni che più ami. Una volta che scadono, non sei obbligato al rinnovo. Conta che ti basta scendere nella home page per trovare la scheda “le mie applicazioni”. Qua trovi anche servizi aggiuntivi come Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e Spotify. Dunque capisci bene che se il tuo televisore non le supportava in autonomia, grazie a questo sistema te li godi in libertà.

Acquista subito la tua Now Smart Stick su Amazon a soli 19,90€. Arriva a casa in appena uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite. Non perdere tempo perché la promozione è davvero interessante, solitamente viene regalato un solo mese.