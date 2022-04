Sky Special Week: Fibra, Sky TV e Cinema a 34,80€

Con la Special Week di Sky c’è la possibilità di attivare internet a casa e i pacchetti Sky TV e Sky Cinema ad un prezzo davvero incredibile!

La promozione, proposta ONLINE a 34,80 euro mensili, è attivabile per pochi giorni ed offre un abbonamento completo e bloccato per 18 mesi.

Sky Special Week: Fibra, Sky TV e Sky Cinema, tutto incluso!

La promozione offre internet senza limiti anche in copertura FTTH fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, il modem Sky Wi-Fi Hub incluso e l’opzione Voce Unlimited con le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi gestore di telefonia mobile e fissa. Oltre al pacchetto Sky Wifi Plus troviamo anche i pacchetti Sky TV insieme a Sky Cinema ad un prezzo scontato e con decoder Sky Q. Tutto questo è disponibile ad un prezzo di soli 34,80 euro al mese per 18 mesi di abbonamento, anziché 73,90 euro mensili.

I pacchetti TV sono disponibili grazie a Sky Q via Fibra. Non sarà necessaria dunque l’installazione di una parabola per fruire di questi canali.

In alternativa, è possibile anche attivare solo Sky Wifi ad un prezzo mensile pari a 24,90 euro. Il tutto senza vincoli. Facendo due conti, però, è più conveniente attivare la promo Special Week in quanto internet a casa viene proposto a 19,90 euro ogni mese. A questo ovviamente si aggiungono Sky Cinema e Sky TV a 14,90 euro mensili.

Costi ed altro

Con la proposta Sky Wifi Plus + Sky Cinema e Sky TV il costo di attivazione di internet a casa è pari a 0 euro. Mentre, i pacchetti Cinema e TV hanno un contributo iniziale di soli 9 euro una tantum.

Inoltre, in caso di disdetta è previsto il pagamento di 29,90 euro. Invece, richiedendo il passaggio verso altro gestore sono richiesti 11,09 euro.

La spedizione a casa degli apparati per Sky Wifi ed i pacchetti Sky TV è completamente GRATUITA.