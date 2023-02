Sky: oltre a The Last of Us ecco le novità di febbraio 2023

Sky è un potente contenitore di intrattenimento per tutta la famiglia. Anche il mese di febbraio sarà ricco di novità. Preparati perché avrai solo l’imbarazzo della scelta. Abbonati subito con l’offerta da 24,90 euro al mese completa di tutto. Iniziamo ora con il calendario completo dei nuovi episodi di The Last of Us che usciranno durante queste settimane.

6 febbraio 2023

Episodio 3

Episodio 4

Episodio 5

Episodio 6

Ovviamente a febbraio ci saranno tantissimi altri film e serie TV che approderanno nel catalogo del colosso della Pay TV. Perciò non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e quindi come potremo riempire le nostre giornate con i contenuti che amiamo.

Sky: tutti i film in arrivo a febbraio 2023

Iniziamo con tutti i film che sbarcheranno su Sky durante il mese di febbraio 2023. Nella lunga lista che arricchirà ancora di più il palinsesto meritano di essere segnalati “Top Gun Maverick”, “Marcel!” e “L’ultimo giorno sulla Terra”.

1 febbraio 2023

Io sono qui

Sergio leone – L’italiano che inventò l’America

Top Gun: Maverick

Koza Nostra

Marcel!

Il Signore delle Formiche

Crimes of the Future

Pedro Galletto Coraggioso – Missione Africa

The bunker game

Il matrimonio di Rosa

L’ultimo giorno sulla Terra

Brado

Bullet Train

Tutte le serie TV in arrivo a febbraio 2023

Concludiamo con tutte le serie TV che arriveranno su Sky durante il mese di febbraio 2023. Oltre a The Lst of Us, che continuerà con un nuovo episodio ogni settimana, vogliamo segnalarvi anche “Maria Antonietta” e i nuovi episodi di “Django”.

3 febbraio 2023

Call my Agent – Italia (Episodi 5, 6)

Law & Order – Unità speciale (Stagione 24)

Maria Antonietta (Stagione 1)

Django (Stagione 1: Episodi 1, 2)

Souls (Stagione 1)

Funny Woman (Stagione 1)

Django (Stagione 1: Episodi 3, 4)

