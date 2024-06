Sky Glass: con la promo Euro 2024 è tuo al 50% di SCONTO

Tutte e 51 le partite di Euro 2024, il campionato europeo per nazioni di calcio che partirà il prossimo 14 giugno, saranno trasmesse su Sky. Può essere una buona occasione per cambiare TV visto che è partita la promo che ti permette di ottenere Sky Glass, la smart TV compresa di tutto, con il 50% di sconto: il modello da 43 pollici, ad esempio, può essere tuo a 329 euro invece di 651. E ti spieghiamo perché non è una TV come tutte le altre.

Sky Glass non è una TV come tutte le altre

Sky Glass combina tecnologia avanzata e design elegante per migliorare l’esperienza di intrattenimento domestico. Disponibile in tre diverse dimensioni (43″, 55″ e 65″) e cinque colorazioni diverse, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

La TV è realizzata in alluminio anodizzato, conferendole un aspetto moderno e resistente. La griglia che copre gli speaker audio può essere personalizzata con cover intercambiabili, permettendoti di adattare ulteriormente l’estetica del televisore al tuo stile personale.

Inoltre, Sky Glass semplifica la scelta dei contenuti grazie alla sua interfaccia intuitiva che integra e organizza i contenuti di Sky, delle migliori app di streaming e dei canali in chiaro: una soluzione che elimina la necessità di passare da una piattaforma all’altra, rendendo più agevole e veloce trovare e godersi i propri programmi preferiti.

Un altro punto di forza è la soundbar integrata, che offre un audio a 360° grazie a sei speaker, inclusi un sub-woofer per bassi profondi e potenti, senza contare ovviamente il decoder SkyQ che ti assicura immediato accesso al tuo abbonamento.

Approfitta di Euro 2024 per portarti a casa la tua Sky Glass ad un prezzo eccezionale: scopri subito l’offerta e ottieni il 50% di sconto.