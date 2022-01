Sky Cinema 4K: dove e su che canale è previsto il debutto in Italia

Sky Cinema 4k è il primo canale tematico dedicato al cinema che in Italia trasmetterà nell'incredibile tecnologia del 4K HDR. Uno spettacolo per chi ama vedere i dettagli delle immagini nei suoi film preferiti. Sicuramente un interessante passo in avanti. Ma quando debutterà e, soprattutto, con quale canale?

Sky Cinema 4K: la tecnologia si dedica al cinema e debutta in Italia

È ufficiale, non ci sono più dubbi e manca davvero poco al suo debutto. Sky Cinema 4K, primo canale tematico dedicato al cinema che trasmetterà in Italia in 4k HDR, sarà disponibile per la prima volta da martedì prossimo, 18 gennaio 2022. Manca esattamente una settimana al lancio.

Inoltre, l'azienda ha confermato che sarà destinato sul canale 313. Ovviamente non per tutti, ma per chi ha sottoscritto solo alcuni abbonamenti, elencati in una nota ufficiale:

La visione di Sky Cinema 4K è riservata ai clienti Sky Cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale Ultra HD e per i clienti che hanno aderito al servizio opzionale HD entro il 3 febbraio 2021.

Con Sky Ultra HD vivi la più varia offerta di contenuti in 4K HDR con immagini 4 volte più definite, colori e contrasti ancora più vicini alla realtà.

Come godere della nuova tecnologia in 4K HDR

È chiaro che non sarà possibile godere della nuova tecnologia in 4k HDR del nuovo canale Sky Cinema 4K solo essendo abbonati ai pacchetti elencati dall'azienda. Infatti, è necessario avere una TV 4K UHD HDR collegata a Sky Q via satellite. Solo così sarà possibile accedere alla programmazione del nuovo canale.

Se avete quindi un televisore compatibile a questa tecnologia o siete intenzionati ad acquistarne uno, potrete assistere dal 18 gennaio 2022 a tutte le prime visioni già in programma con la qualità offerta da Sky Cinema 4k:

C'era una truffa a Hollywood

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto

Cops 2 – Una banda di poliziotti

E noi come stronzi rimanemmo a guardare

Fast & Furious 9 con Vin Diesel

I Croods 2 – Una nuova era

I Delitti del BarLume

Lasciarsi un giorno a Roma

The Father – Nulla è come sembra

Non mancano nemmeno i titoli che arriveranno a febbraio 2022: