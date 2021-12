eBay batte tutti con questa Xiaomi Mi TV P1 a un prezzo super esplosivo

Siete pronti all'offertona del giorno? eBay oggi propone una fantastica Xiaomi Mi TV P1 da ben 43″ a un prezzo super esplosivo! Puoi acquistarla a soli 295 euro, anziché 479 euro. Un vero affare che prevediamo finirà presto visto le scorte limitatissime. Quindi non c'è tempo da perdere, prima te l'aggiudichi e prima farai l'affare del giorno. Dimenticavo, se acquisti da app potrai scontarla ulteriormente grazie a un codice speciale che applicherà un extra 5% sul prezzo finale.

Xiaomi Mi TV P1 43″ è l'offerta bomba di eBay

Per aggiudicarti questa Xiaomi Mi TV P1 43″ a un prezzo imperdibile non dovrai far altro che acquistarla direttamente su eBay. Si tratta di una Smart TV davvero incredibile. Preparati a una visione senza limiti. Il suo schermo 4K senza cornice ti regala una visione ampia e pulita, capace di immergerti nella scena. Vivrai un'esperienza visiva ancora più coinvolgente e piacevole ogni volta che guarderai i tuoi contenuti preferiti.

La risoluzione 4K Ultra HD ti offre immagini iperrealistiche con maggiori dettagli e un effetto profondità senza eguali. Inoltre questa Xiaomi Mi TV P1 43″ in vendita su eBay supporta il sistema Dolby Vision per garantirti sempre i migliori dettagli in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, grazie ad Android TV potrai godere tutto l'intrattenimento che ami di più in tutta semplicità. Infine il suo telecomando Bluetooth funziona da qualsiasi direzione.

E come se questo non bastasse, Xiaomi Mi TV P1 43″, in offerta su eBay, è dotata di due altoparlanti stereo da 10 W che offrono un'esperienza audio cinematografica grazie al suo potente audio 3D garantito dalla decodifica Dolby Audio e DTS-HD. Puoi collegare tutti i dispositivi che vuoi grazie alle sue 3 porte HDMI e alle sue 2 porte USB 2.0.

Insomma, Xiaomi Mi TV P1 43″ deve per forza essere tua ed entrare nel tuo salotto di casa! A soli 295 euro, anziché 479 euro acquisti un prodotto davvero eccezionale e se lo fai dall'app ufficiale di eBay potrai anche scontare il prezzo di un ulteriore 5% inserendo il codice sconto “XMASAPP21“. Cosa stai aspettando?