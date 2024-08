Skullcandy Crusher ANC 2, prezzo bomba: su Amazon risparmi il 26%

Le Skullcandy Crusher ANC 2 sono un’ottima scelta per chi cerca cuffie wireless di alta qualità con cancellazione attiva del rumore e bassi regolabili. Con l’attuale offerta su Amazon a 169,99€, sono una scelta impeccabile per chi cerca una soluzione completa con un occhio di riguardo per il design (o quantomeno, noi abbiamo un debole per il logo con il teschio piratesco).

Le Skullcandy Crusher ANC 2 offrono una qualità del suono superiore grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che elimina i rumori ambientali per un’esperienza d’ascolto immersiva. Inoltre, sono dotate della tecnologia Sensory Bass, che permette di regolare i bassi secondo le preferenze personali, offrendo un suono profondo e potente. Sono l’ultimissima novità di questo interessante brand ed offrono, pertanto, il meglio della tecnologia di Skullcandy.

Queste cuffie sono progettate per il massimo comfort, con padiglioni imbottiti e un archetto regolabile che garantiscono una vestibilità comoda anche durante lunghe sessioni d’ascolto. Il design pieghevole le rende facilmente trasportabili, ideali per l’uso in movimento.

La connessione Bluetooth è stabile e garantisce una buona qualità d’ascolto fino a 10m dal device, mentre l’autonomia non lascia affatto delusi: ben 24 ore con una singola carica. Ti sei dimenticato di collegare il caricatore e ti aspetta un lungo viaggio? Nessuna paura: in appena 10 minuti ottieni 4 ore di autonomia, grazie ad una ricarica davvero rapidissima.

Nel complesso, le Skullcandy Crusher ANC 2 hanno davvero tutto ciò che si può cercare in un paio di cuffie Bluetooth. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito approfittando dello sconto del 26%.