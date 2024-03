Skull & Bones per Xbox Series X: sconto ASSURDO del 38%

Nell’incessante mare del gioco d’azione e avventura, Skull & Bones si erge come un faro di eccellenza, una tempesta di adrenalina e audacia pronta a travolgerti. E adesso, con una fantastica offerta primaverile su Amazon, l’esperienza diventa ancora più imperdibile. Imbarcati su Xbox Series X per vivere un’avventura epica con uno sconto straordinario del 38% sulla Limited Edition, che include non solo il gioco base ma anche una missione aggiuntiva, Ashen Corsair. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 49,99 euro, anziché 79,99 euro.

Skull & Bones per Xbox Series X: le scorte a disposizione su Amazon non sono infinite

In questo mondo senza leggi, la tua nave diventa il tuo regno, mentre navighi attraverso mari vasti e pericolosi. Non sei solo in questa impresa, fino a due amici possono unirsi a te nella tua ricerca di tesori e gloria. Combatti battaglie navali mozzafiato, equipaggiando una vasta gamma di armi e rischiando tutto per ottenere i bottini più ricchi. Ma attenzione ai pirati rivali, mostri marini letali e eventi atmosferici imprevedibili si ergono sul tuo cammino, pronti a sfidare la tua abilità e il tuo coraggio.

Con la possibilità di creare e utilizzare fino a 10 navi diverse, ognuna con le proprie caratteristiche uniche, Skull & Bones ti offre la libertà di personalizzare la tua esperienza e adattarla al tuo stile di gioco. Aumenta la tua infamia mentre affronti sfide sempre più pericolose e sblocca risorse per potenziare la tua nave e il tuo equipaggiamento.

Per immergerti in questa epica avventura, è richiesto un account Ubisoft e una connessione Internet stabile. Non perdere l’opportunità di solcare i mari e diventare il terrore dei sette mari con Skull & Bones su Xbox Series X. Approfitta subito del mega sconto del 38% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 49,99 euro, anziché 79,99 euro, prima che sia troppo tardi.