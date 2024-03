Sistema mesh Tenda Nova MW6 in offerta: internet veloce in tutta la casa

Il Tenda Nova MW6 è un router con tecnologia Mesh all’avanguardia. Offerto a un prezzo ridotto di 99,99€, con uno sconto del 17% dal prezzo originale di 119,99€, questo sistema mesh è progettato per eliminare le zone morte WiFi e fornire una connessione internet stabile e affidabile in ogni angolo della casa, coprendo superfici fino a 500 m².

La tecnologia mesh 802.11S supportata dal Tenda Nova MW6 garantisce una vera rete mesh WiFi, ideale per case moderne piene di dispositivi smart e aree che tradizionalmente soffrono di segnali WiFi deboli o inesistenti. La sua configurazione flessibile permette di utilizzarlo come router WiFi, estensore WiFi, ripetitore WiFi e PLC, offrendo così una soluzione versatile a vari problemi di connettività.

Dotato di porte Gigabit Ethernet, il MW6 promette prestazioni di streaming wireless di alto livello, supportando una connessione gigabit completa per tutte le tue esigenze di intrattenimento e lavoro online. La compatibilità con le serie Nova MW3 e MW5 permette inoltre di espandere facilmente la copertura WiFi, aggiungendo altri nodi al sistema mesh per estendere ulteriormente la portata del segnale in casa.

Il sistema di sicurezza implementato nel MW6 utilizza la crittografia WPA2-PSK per proteggere la rete domestica e i dispositivi connessi dagli attacchi esterni e dal hacking, garantendo una connessione internet sicura per tutti gli utenti della famiglia.

Con capacità di supportare fino a 90 dispositivi collegati contemporaneamente, ogni nodo del Tenda Nova MW6 copre fino a 180 m², eliminando efficacemente le zone d’ombra WiFi e garantendo una copertura uniforme in tutta la casa.

Il Tenda Nova MW6 è una scelta eccellente per chi desidera migliorare significativamente la propria esperienza di navigazione in internet a casa, eliminando zone morte WiFi e garantendo una copertura estesa e sicura. Non perdere questa offerta e acquistalo oggi a meno di 100€!