Sistema mesh della TP-Link in offerta ad un prezzo SUPER: internet veloce in tutta la casa

Il sistema TP-Link Deco WiFi 6 Mesh Deco X50, disponibile in un set di 2 unità al prezzo scontato di 159,99€ anziché 279,00€, offre una soluzione avanzata per una copertura WiFi affidabile in tutta la casa. Con il 100% di copertura Wi-Fi 6 mesh, il pacchetto Deco X50 garantisce una vasta area di copertura fino a 400 m2, permettendoti di collegare più di 150 dispositivi contemporaneamente.

La rete unica con unico nome e password semplifica la connessione in tutta la casa, portando internet stabile e veloce in tutte le stanze. Con una velocità di trasmissione ultra-rapida di 3000 Mbps (2402 Mbps su 5 GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz), il WiFi 6 accelera le prestazioni per garantire un’esperienza di gioco reattiva e lo streaming di contenuti in 8K anche quando diversi dispositivi sono connessi contemporaneamente.

Il sistema Deco è compatibile con tutti i tipi di connessione Internet, inclusi cavo, fibra ottica e DSL. Inoltre, le 3 porte Gigabit offrono connettività sufficiente per soddisfare le esigenze di rete.

L’installazione e la gestione sono semplificate grazie all’app Deco, che guida passo dopo passo nella configurazione e consente il controllo remoto della rete da qualsiasi luogo.

Per garantire la sicurezza della tua rete, il sistema supporta la crittografia WPA3 e offre funzionalità personalizzate attraverso TP-Link HomeCare, tra cui il controllo genitori, l’antivirus e la gestione delle priorità di rete (QoS).

Il sistema Deco X50 è compatibile con comandi vocali tramite Alexa, consentendo un controllo facile e pratico attraverso comandi vocali semplici. Approfitta di questa offerta per migliorare la connettività nella tua casa con una soluzione WiFi avanzata ad un prezzo competitivo!

