Siri: tutte le novità presentate alla WWDC24 (leak)

A poche ore di distanza dal keynote di apertura della WWDC24, è ben chiaro quale sarà il focus dell’evento: l’intelligenza artificiale. Apple si prepara a introdurre funzionalità IA in tutti i suoi sistemi operativi, da iOS ad iPadOS, senza dimenticare macOS, e l’assistente Siri è pronta ad affrontare quella già definita da più parti la sua più importante evoluzione di sempre. Con riferimento ai leak trapelati, ecco quali dovrebbero essere le novità dedicate.

WWDC24: tutti i leak sulla nuova Siri

Tra gli obiettivi della mela morsicata c’è quello di rendere la tecnologia più abile nell’interpretare le richieste degli utenti, anche quando sono poste con un linguaggio naturale e non includono un comando diretto. Ad esempio, pronunciando Ehi Siri, vorrei un caffè , potrebbe accendere la macchina controllata da una presa intelligente e iniziare a scaldare l’acqua per prepararlo, azione fino a oggi possibile solo dicendo in modo esplicito Ehi Siri, accendi la macchina del caffè .

Tale capacità dovrebbe fare leva sulla tecnologia messa a punto da OpenAI e già alla base di ChatGPT, non sul modello addestrato internamente e identificato con il nome in codice Ajax.

A questo si aggiunge un’integrazione più profonda con le applicazioni sviluppate da Apple: Camera, Mail, Foto, Safari e Memo Vocali solo per fare alcuni esempi. Ognuna di queste introdurrà funzionalità specifiche come la possibilità di scattare foto con un comando vocale, la composizione automatica dei messaggi di posta elettronica, l’editing delle immagini con l’intelligenza artificiale e la sintesi delle informazioni contenute nelle pagine Web.

Nonostante la presentazione attesa già questa sera dal palco della WWDC24, il debutto potrebbe non essere immediato. Inoltre, non tutte le novità IA di Siri dovrebbero arrivare con iOS 18, nel corso dei prossimi mesi. Per alcune sarà necessario attendere il 2025. Il gruppo di Cupertino, pur essendo consapevole del ritardo accumulato su questo fronte rispetto alla concorrenza, non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi se questo dovesse comportare mettere in discussione la fiducia degli utenti.

Come vedere in streaming il keynote WWDC24

Apple trasmetterà in streaming il keynote di apertura della Worldwide Developers Conference 2024. Sarà possibile vederlo dal player YouTube qui sotto.

In alternativa, anche il sito ufficiale proporrà la diretta. Il via è previsto per le 19 (ora italiana) di oggi, lunedì 10 giugno.