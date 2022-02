Siri non ci spierà più con iOS 15.4, finalmente

iOS 15.4 corregge il bug più fastidioso che vi sia; di cosa stiamo parlando? Semplice. Finora, l'assistente vocale Siri inviava ad Apple le registrazioni anche dopo essere stata disattivata. Sì… diciamo che non era proprio il massimo in materia di privacy.

iOS 15.4: addio al bug più pericoloso di sempre

Nel 2019, Apple ha introdotto una nuova opzione che consentiva agli utenti di rinunciare a condividere le proprie registrazioni Siri con l'azienda a causa di problemi di privacy. Sebbene questa opzione sia ancora disponibile, sembra che non funzioni come ipotizzato. La società ha ora risolto il bug con iOS 15.4.

La mela ha affermato che un bug riscontrato nelle prime versioni di iOS 15 ha comportato la condivisione delle registrazioni delle conversazioni degli utenti con Siri con la casa madre anche quando l'utente ha scelto di non condividerle. Per evitare ulteriori problemi, Apple ha disabilitato silenziosamente la condivisione della registrazione di Siri per “molti” utenti con iOS 15.2.

Ora, con la seconda beta di iOS 15.4, rilasciata ieri agli sviluppatori, la compagnia ha dichiarato a ZDNet che il bug è stato corretto. Ecco perché, una volta eseguito l'aggiornamento, il sistema chiede di nuovo se si desidera o meno attivare la condivisione delle registrazioni Siri.

Secondo la società, tutte le registrazioni che sono state condivise in modo improprio a causa del bug sono state eliminate dai server dell'azienda subito dopo l'identificazione del problema. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

Con iOS 15.2, abbiamo disattivato l'impostazione Migliora Siri e dettatura per molti utenti Siri mentre abbiamo corretto un bug introdotto con iOS 15. Questo bug ha abilitato inavvertitamente l'impostazione per una piccola parte di dispositivi. Da quando abbiamo identificato il bug, abbiamo interrotto la revisione e stiamo eliminando l'audio ricevuto da tutti i dispositivi interessati.

L'azienda di Cupertino utilizza le registrazioni delle persone che interagiscono con Siri per verificare se l'assistente ha risposto correttamente alle domande al fine di miglioranee la funzionalità. Potete abilitare o disabilitare l'opzione per condividere le registrazioni di Siri con Apple in qualsiasi momento andando su Impostazioni > Privacy > Analisi e miglioramenti.

iOS 15.4 beta 2 è ora disponibile per sviluppatori e utenti beta pubblici. Il rollout ufficiale è prevista per questa primavera.