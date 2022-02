iOS 15.4 Beta: la funzione su iCloud che non ti aspetti

iOS 15.4 Beta aggiunge l'opzione per nascondere i consigli sulla sicurezza all'interno del portachiavi di iCloud.

iOS 15.4 Beta: si potranno nascondere i pop up di iCloud

Per le password del portachiavi iCloud, Apple offre da tempo consigli sulla sicurezza per le password più deboli, compromesse o ripetute che devono essere aggiornate per la garantire così la massima protezione, ma in alcune situazioni potreste anche avere password che non potete modificare e con relativi fastidiosi avvisi al seguito.

Qualcosa sta cambiando in iOS 15.4, e questa funzione è attualmente in fase di beta test. Nell'aggiornamento di iOS 15.4, qualsiasi consiglio di sicurezza elencato nella sezione Password dell'app Impostazioni può essere nascosto. Basta toccare un pop up e quindi pigiare nuovamente il nuovo pulsante “x” accanto a qualsiasi consiglio di sicurezza che desiderate nascondere alla vista. Le versioni precedenti di iOS non avevano un modo per ignorare o nascondere i consigli di sicurezza se non disattivarli completamente.

Gli avvisi di sicurezza che sono stati nascosti non verranno più visualizzati sotto l'etichetta principale “Consigli di sicurezza”, ma potrete comunque visualizzarli se necessario aprendo l'interfaccia delle password e scorrendo verso il basso dove è presente una nuova opzione “Suggerimenti di sicurezza nascosti” .

In questa sezione troverete tutti gli avvisi che sono stati nascosti. L'opzione per nascondere i consigli di sicurezza può tornare utile per le password che non potete modificare per qualche motivo, ad esempio quando queste appartengono a qualcun altro (pensiamo a quelle di Netflix in condizione, ad esempio). Viene fornito un modo per mantenere gli avvisi visibili in una sezione ma non in primo piano e al centro. Se desiderate ripristinare i consigli di sicurezza e renderli nuovamente visibili, c'è una spunta per questo.

iOS 15.4 vi consente anche di aggiungere una nota a qualsiasi password del portachiavi ‌iCloud‌, quindi se avete bisogno di descrivere dei dettagli o informazioni in merito ad una password, ora potrete farlo direttamente nell'applicazione di sistema.