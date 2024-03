Sicurezza Ring, sconti fino al 52% su Amazon: promo di Primavera in ANTICIPO

La sicurezza intelligente di Ring è in sconto fino al 52% su Amazon. Un ghiotto anticipo di offerte di Primavera riservato agli abbonati ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Indoor Camera (2ª gen.), videocamera a filo da interno, a 39,99€ invece di 59,99€.

Video Doorbell a 69,99€ invece di 99,99€.

Stick Up Cam, modello da esterno a batteria, a 69,99€ invece di 99,99€.

Intercom, dispositivo per rendere smart il vecchio citofono a 47,99€ invece di 99,99€ (-52%).

Video Doorbell Plus, campanello smart senza fili, a 119,99€ invece di 149,99€.

Spotlight Cam Plus Battery, videocamera da esterni ricaricabile e con faretti integrati, a 129,99€ invece di 169,99€.

Stick Up Cam Pro, videocamera a batteria da esterno di ultima generazione, a 139,99€.

Floodlight Cam Wired Plus, videocamera da esterno con doppio faretto, a 149,99€ invece di 199,99€.

Spotlight Cam Pro Plug-In, videocamera da esterno di ultima generazione con alimentazione a cavo, a 179,99€ invece di 229,99€.

Kit Ring Alarm, set base del sistema di allarme, a 179,99€ invece di 249,99€.

Non perdere questo ottimo anticipo di offerte di Primavera Amazon. Scegli i tuoi prodotti Ring preferiti e completa rapidamente i tuoi ordini per approfittarne. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.