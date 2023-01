Sicurezza OVUNQUE senza cavi a 39€: videocamera con faro e pannello solare

La sicurezza che ti serve, anche dove non c’è elettricità. Questa videocamera con faro integrato e pannello solare è un sistema spettacolare. Perfetta da posizionare praticamente ovunque ti serva, è anche resistente al contatto accidentale con l’acqua. Prendila adesso a mini prezzo da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartela a 39,99€ invece di 79,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii rapidissimo.

Un prodotto perfetto per il giardino o il balcone. Lì dove portare l’energia elettrica potrebbe essere complesso, appunto. Grazie alla batteria integrata ricaricabile e alla presenza del pannello solare, non dovrai in alcun modo preoccuparti di alcun cavo.

Tramite applicazione per smartphone, potrai completare la configurazione del tuo dispositivo, che dovrà essere collegato a Internet sfruttando il WiFi. Da quel momento in poi, avrai sotto controllo tutto quello che riprendere il dispositivo. Il rilevamento dei movimenti ti permette di ricevere una notifica sul tuo device, ma non solo: se qualcuno si muove nel raggio di rilevazione, il faretto integrato si accenderà illuminando l’area. In questo modo, di notte potrai godere di immagini nitide e a colori.

Insomma, un prodotto super completo, perfetto per la sicurezza domestica. Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon, portando a casa questa ottima videocamera di sicurezza con faro e pannello solare a prezzo bassissimo.

Spunta il coupon in pagina e accaparrati l’intero kit a 39€ circa appena invece di 79,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.