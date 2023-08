Sicurezza Online: ecco la soluzione 3 in 1 al 68% di SCONTO

Tutti abbiamo bisogno di più sicurezza online in questo nuovo mondo connesso. Ecco perché è importantissimo affidarsi a chi di cybersicurezza ne conosce. Oggi puoi approfittare di una super offerta per ottenere una soluzione 3 in 1 davvero fantastica a un prezzo eccezionale. Attiva NordVPN al 68% di sconto con 3 mesi extra gratis. Grazie alla promozione Back to School il risparmio è assicurato.

Tra l’altro hai anche il prezzo bloccato per due anni. Scegliendo il Piano Completo ottieni 3 funzionalità in un unico abbonamento. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa occasione incredibile e vieni a vedere cosa ti sta aspettando con questo ricco bundle dedicato alla tua privacy e alla tua identità digitale quando sono connesse online alla rete.

Prima di tutto NordVPN offre sicurezza online tramite una comprovata VPN dotata di circa 5700 server con crittografia avanzata, larghezza di banda illimitata, indirizzo IP differente, posizione virtuale a scelta dell’utente. In più, per aumentare la protezione dei tuoi dispositivi, inclusi hai anche un anti-malware, un ad-blocker e un anti-tracker.

Sicurezza Online anche per password e dati

Scegli NordVPN al 68% di sconto con 3 mesi extra gratis. Oltre alla VPN e alle altre funzionalità incluse che ti abbiamo citato, hai a tua dispositizione una sicurezza online anche per password, carte di credito, credenziali e dati personali. Come? Primo, potrai scaricare NordPass, il password manager multipiattaforma che sincronizza e fa il backup delle password su tutti i tuoi dispositivi automaticamente.

Secondo, potrai scaricare NordLocker, il tuo nuovo spazio di archiviazione cloud da 1TB che protegge tutti i tipi di file con la crittografia end-to-end. Li avrai a portata di mano in un cloud privato a conoscenza zero. Grazie alla sincronizzazione facile tra i tuoi dispositivi avrai sempre accesso e potrai condividerli in totale sicurezza con altri utenti. Cosa stai aspettando? Scegli questa soluzione, l’unica completa a un prezzo così vantaggioso.

