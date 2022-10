Sicurezza online: ecco come diventare invisibile su Internet

Oggi non basta proteggersi dalle minacce del Web. Quando si naviga è indispensabile diventare invisibili. Questo perché sono troppi quelli che ci spiano anche quando non ce lo immaginiamo. Infatti, proprio in questi giorni si è scoperto che TikTok riesce a spiarci mentre visitiamo altri siti. Perciò la sicurezza online deve avere la tua priorità.

Il Web è diventato una vera giungla, lo diciamo ormai da tempo, e i rischi sono all’ordine del giorno. Gli stessi Google e Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) si servono di altri siti internet per profilarici e studiare le nostre abitudini attraverso ciò che visitiamo.

Capisci bene che oggi l’unica soluzione per potersi proteggere è diventare invisibili su Internet. Ma come puoi farlo? La soluzione c’è e si chiama ExpressVPN. Grazie a questa VPN professionale ogni qualvolta ti connetterai al Web diventerai trasparente.

In altre parole, nessuno più riuscirà a carpire i tuoi dati e riconoscerti per assorbire le tue informazioni personali e sensibili. Attivando un tunnel crittografico con protezione di livello militare sarai davvero trasparente e il tuo indirizzo IP sostituito con uno di questo provider.

Sicurezza online: nascondi i tuoi dati e naviga in totale sicurezza

Grazie a ExpressVPN la tua sicurezza online sarà preservata sotto ogni punto di vista. Non cambiare le tue abitudini per i pericoli del Web, ma aggirali senza che ti vedano. Potrai navigare e non doverti preoccupare di nulla.

Consulta il tuo conto corrente tramite Home Banking, accedi ai tuoi social network, acquista online, connettiti a reti WiFi pubbliche e fai ciò che vuoi con questa VPN. Avrai accesso illimitato a tutti i contenuti del Web eliminando ed eludendo qualsiasi limitazione geografica e/o censura.

Attiva ExpressVPN su ogni dispositivo a soli 8,79 euro al mese, invece di 13,69 euro. La sua fantastica app è disponibile per Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Routers, Chromebook e Kindle Fire. Inoltre, ha un’estensione per Chrome, Firefox ed Edge. Infine, anche per sistemi smart TV, Apple TV, Fire TV, Samsung TV, Roku, Chromecast, NVIDIA Shield e Android TV.

