Sì, anche l'applicazione di Microsoft Xbox ha le famigerate Stories. Era proprio necessario? Servivano così tanto? D'altronde, perché no? Ma quale sarà l'utilità?

Xbox: a che servono le storie?

Microsoft sta ora aggiungendo le storie alla sua applicazione Xbox su iOS e Android. È la stessa interfaccia che ha avuto origine in Snapchat e si è diffusa in ogni singola app di social media, compreso Instagram, Twitter, Facebook Messenger, Pinterest e LinkedIn. Anche Slack aggiungerà presto storie.

Ora sarete in grado di vedere le storie dei giochi Xbox nell'app mobile, nel caso in cui non aveste avuto abbastanza “Storie” nella vostra vita. Mentre la maggior parte delle app di social media ha contenuti di storie creati dai propri amici o da chiunque voi seguiate, le storie di Xbox saranno faranno parte dei giochi. Quindi, se giocate a Fortnite o Call of Duty, vedrete post temporanei di questi titoli e di tutti gli altri che seguite sulla rete Microsoft. Effettivamente, è una cosa carina che – curiosamente – si distacca dalla funzionalità principale da cui deriva.

Le storie nell'app Xbox vengono semplicemente utilizzate come un'altra forma di marketing per i giochi per pubblicizzare promozioni, aggiornamenti e altro ancora. Per fortuna, non è così invadente nell'app Xbox e Microsoft ha inserito queste storie a metà pagina piuttosto che in primo piano nella parte superiore. Sono semplicemente etichettati come “post ufficiali dei giochi”.

Non è chiaro se Microsoft consentirà mai agli utenti della rete Xbox di creare le proprie storie nell'app Xbox, ma sicuramente non c'è modo di farlo in questo momento. L'azienda afferma che sta aggiungendo storie nell'app Xbox “perché tutti meritano di vedere che nessun ambito“, ma al momento non c'è nulla a riguardo. Staremo a vedere nel prossimo futuro, perciò restate connessi per saperne di più. Nuove informazioni dovrebbero arrivare a breve.

