Nokia ha deciso di lanciare un nuovo smartphone di punta in Cina prima del prossimo 11 novembre. Secondo quanto si apprende, pare che HMD Global, la società che ora produce i telefoni del brand finlandese, si stia preparando a lanciare un nuovo device 5G sul mercato prima dell'11 novembre di quest'anno.

Nokia 9.3 PureView potrebbe arrivare a breve

A rivelare ciò è Zhang Yucheng, Product Manager di HMD Global per Nokia Mobile Phones nella regione cinese, durante una conversazione avvenuta con gli utenti su Weibo. Ciò significa che nei prossimi mesi dovrebbe essere disponibile un nuovo flagship di punta del brand dopo un periodo di assenza durato oltre due anni.

Di fatto, Nokia non ha lanciato molti smartphone 5G sul mercato recentemente. In effetti, il primo device del marchio dotato del modem di nuova generazione, il Nokia 8.3, non è stato presentato nel territorio asiatico.

Secondo quanto riferito, la compagnia sta lavorando da tempo su un nuovo dispositivo dall'hardware esteremo, ma non ci sono mai state notizie rilevanti dall'azienda nel corso di questi mesi.

Sono passati alcuni anni da quando HMD Global ha dichiarato di voler lanciare lo smartphone Nokia 9.3 PureView , un prodotto che non ha ancora visto la luce del giorno dato che il lancio del dispositivo è stato posticipato alcune volte.

Questo nuovo device di pregio dovrebbe presentare un hardware da top di gamma, con banchi RAM di grandi dimensioni, memorie storage da 128 o 256 GB e SoC di punta Qualcomm o MediaTek. Il telefono potrebbe presentare anche un sistema di ottiche sviluppato congiuntamente con Zeiss.

Per quanto riguarda il prossimo flagship, l'azienda finlandese dovrebbe apportare alcune modifiche al metodo di denominazione quest'anno. Si dice che lo stile di denominazione cambierà, ma il nuovo sistema non è ancora noto. Per sapere con certezza cosa ha in programma l'OEM finlanderse, dovremo attendere un annuncio da parte del brand. Speriamo arrivi presto.

