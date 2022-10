Shopping FURBO e divertente: 5 gadget utilissimi a meno di 10€

Pronto a fare shopping utile e divertente su Amazon? Ho scelto 5 gadget, che costano meno di 10€ e sono pronti a diventare i tuoi mai più senza. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Shopping a zero sensi di colpa: 5 genialate a meno di 10€

Il primo è questo strepitoso cavo lungo 1,2 metri con supporto da ben 100W e non solo. Infatti è anche dotato di struttura super robusta e integra un pratico display che ti permetterà di leggere il wattaggio in qualsiasi momento. In questo modo, saprai sempre con certezza se la ricarica sta funzionando correttamente. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per prendere a 9€ circa in sconto limitatissimo.

Il secondo gadget è questo strumento multiuso 11 in 1. Pensato principalmente per la manutenzione d’emergenza della bici, è perfetto effettivamente anche per altri utilizzi grazie alla presenza di diversi utensili integrati. Puoi prenderlo a 9,82€.

Il terzo gadget è perfetto in cucina, se poi possiedi una friggitrice ad aria, è imperdibile. Si tratta di un kit composto da olio spray e pennello per spennellarlo. A completare il tutto, lo strumento per riempire la bottiglia e la spazzola per lavarla agevolmente. Puoi condire in modo gustoso, senza eccedere con le calorie. L’intero set lo porti a casa a 9€ circa appena.

Sempre a tema cucina, c’è il quarto prodotto, ovvero la genialata definitiva. Grazie a lui, non sarà più necessario trovare escamotage (anche pericolosi) per riuscire aprire i barattoli. Con questo apri barattoli, dotato di diverse dimensioni, nessun tappo sarà più un problema. Lo porti a casa a 6,49€ appena: ce l’ho e ne vale assolutamente la pena!

Per finire, non sottovalutare il quinto prodotto. Non pensare che sia utile solo in pochi casi. Ti sarà certamente capitato di dover prendere mezza pillola o 3/4. Ancora, ti sarà successo di dover fare i conti con una pillola troppo ingombrante da ingoiare. Ecco, con questo gadget puoi tagliarle o anche frantumarle, così da non avere problemi di ingestione e gestione. Per finire, integra anche un portapillole e un bicchiere per l’acqua. Un gadget 4 in 1 utilissimo, che puoi portare a casa a 5,99€ appena.

Hai scelto il tuo preferito fra questi 5 gadget a meno di 10€?

