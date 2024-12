Shelly Plus 1PM: maxi sconto per l'interruttore relè smart con WiFi e Bluetooth (-44%)

Per Natale regalati una casa più intelligente con l’interruttore relè smart Shelly Plus 1PM, oggi disponibile su Amazon a soli 13,99 euro invece di 24,99. Uno sconto eccezionale per un prodotto che ti permetterà di automatizzare facilmente diversi dispositivi, con tanto di misuratore di potenza e persino compatibilità con Alexa e Google Home.

Shelly Plus 1PM: ecco come puoi utilizzare l’interruttore relè smart

Shelly Plus 1PM mette insieme controllo remoto e misurazione della potenza per una gestione smart e personalizzata dei tuoi apparecchi elettrici. E non ti serve un hub, dato che basta la tua rete WiFi e l’app Shelly Smart Control da installare sul tuo smartphone.

Il relè supporta un carico massimo di 16A ed è ideale per gestire elettrodomestici di grandi dimensioni o circuiti ad alto consumo, come cucine, uffici o sistemi domestici. Potrai accendere e spegnere i dispositivi da remoto, ma anche monitorare in tempo reale il consumo energetico.

Inoltre, avrai il potere di creare delle scene personalizzate a seconda delle tue esigenze, specie se lo utilizzi in combinazione con altri sistemi per la domotica: ad esempio potresti programmare le luci di casa in base all’orario e alla luce naturale.

Un prodotto eccezionale, compatibile come detto anche con Alexa e Google Home, che puoi acquistare a soli 13,99 euro invece di 24,99. Da non perdere.