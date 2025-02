Shelly 1 Mini Gen3: solo 11€ e trasformi ogni cosa in un dispositivo smart

Dopo essere andato a casa di un tuo amico che ha una casa domotica ti sei innamorato di dispositivi intelligenti e vorresti piano piano trasformare anche la tua abitazione? Allora incomincia mettendo nel tuo carrello di Amazon il relè smart Shelly 1 Mini Gen3 a soli 11,90 euro, invece che 14,99 euro.

Con questo spettacolare relè semplicissimo da installare e usare potrai trasformare qualsiasi device in un dispositivo intelligente. Per farlo non dovrai essere un esperto e non dovrai fare chissà quali installazioni. Puoi posizionare questo relè praticamente in qualsiasi posto tu voglia e tutto ciò che desideri potrai controllarlo da remoto e addirittura con i comandi vocali.

Shelly 1 Mini Gen3: tutto intelligente con spesa mini

Con Shelly 1 Mini Gen3 potrai trasformare qualsiasi dispositivo che non nasce con la tecnologia smart in un dispositivo intelligente. Per farlo ti basterà installare il piccolo relè all’interno del tuo contatore elettrico e il gioco è fatto. L’installazione è semplice e non sarà necessario utilizzare un hub, dovrai solo collegare due fili.

Grazie alle sue dimensioni esigue lo puoi montare anche all’interno di contatori elettrici molto piccoli. Una volta installato tutti i dispositivi che passeranno da quel circuito diventeranno automaticamente intelligenti. I potrai controllarli da remoto con il tuo smartphone scaricando l’app dedicata. Potrai avvalerti anche dei comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Ad esempio puoi accendere e spegnere le luci con la voce oppure controllare il sistema di riscaldamento o condizionamento poco prima di arrivare a casa.

Insomma una soluzione davvero straordinaria che oggi costa pochissimo. Quindi non perdere tempo, vai adesso su Amazon che acquista il tuo relè smart Shelly 1 Mini Gen3 a soli 11,90 euro, invece che 14,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.