Shazam lancia l'estensione di Chrome per identificare i brani musicali

Shazam ha da poco rilasciato un'estensione per Chrome, utile allo scopo di identificare la musica riprodotta in qualunque scheda del browser, passando dai video di Youtube fino ad arrivare ai sottofondi musicali dei videogiochi su Twitch.

Shazam fa il suo esordio su Google Chrome

Dopo l'installazione, Shazam sarà presente nel menu a discesa delle estensioni di Chrome, a destra rispetto alla barra degli indirizzi. Toccando l'icona blu si aprirà un pop-up rettangolare che richiederà un'ulteriore pressione in corrispondenza del pulsante “Click to Shazam”. Durante l'ascolto non bisognerà in alcun modo aggiornare o chiudere la scheda.

Una volta riconosciuto il brano, sarà disponibile una scorciatoia per riprodurlo in Apple Music. Non mancheranno ovviamente i relativi testi e video musicali. La pagina principale dell'estensione fornirà poi la “cronologia dei brani” ricercati tramite il browser, senza però poterli sincronizzare con l'applicazione per smartphone.

L'estensione è stata poco pubblicizzata finora considerando che, al momento, quest'ultima non risulti ancora funzionante per tutti gli utenti. In alcuni casi infatti, nonostante interminabili minuti di ricerca, Shazam non sembra riuscire a identificare brani che invece vengono fin da subito riconosciuti utilizzando l'applicazione mobile: supponiamo che gli sviluppatori debbano ancora aggiustare il tiro ma è senza dubbio apprezzabile l'iniziativa.