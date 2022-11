Una sfida popolare su TikTok per diffondere malware: come agiscono gli hacker?

Gli hacker stanno utilizzando una sfida in tendeza su TikTok per convincere le persone a scaricare malware.

Secondo quanto affermato dagli esperti di sicurezza dalla società Checkmarx, la campagna dei criminali informatici sta sfruttando la cosiddetta Invisible Challenge, in cui le persone utilizzano un effetto video particolare, per introdursi nei dispositivi delle ignare vittime.

Al fine di ottenere questa funzione, gli hacker propongono lo scaricamento di un software malevolo, che nasconde dei pacchetti Python dannosi.

I video utilizzati dai criminali informatici, stando sempre agli esperti del settore, avrebbero superato il milione di visualizzazioni in pochi giorni. Di fatto, il numero delle vittime sembra crescere in maniera costante.

Un allarme che dimostra, ancora una volta, come sia indispensabile adottare strumenti come antivirus per prevenire attacchi anche nel contesto mobile.

Una sfida popolare su TikTok può davvero essere così pericolosa?

Gli esperti si dimostrano allarmati a riguardo, sottolineando come dietro alla diffusione di questo malware vi sia in realtà spinto da un’infrastruttura complessa.

Questa include, oltre al noto social network, anche canali Discord e scaricamento dell’app malevola via GitHub. Non solo: lo stesso software sembra essere stato largamente pubblicizzato, senza che nessuno intervenisse.

Dunque, adottare una soluzione di difesa stratificata risulta oggi più che mai indispensabile per stoppare questo tipo di minaccia.

