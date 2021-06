Il set tastiera e mouse wireless di Omoton è in offerta su Amazon a soli €22,94. Il ribasso del 24% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di €7,05.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Set tastiera e mouse wireless a prezzo wow: ecco cosa sapere

Il set tastiera e mouse oggi in promozione è un'ottima opportunità di acquisto. A piccolo prezzi, Infatti, è possibile acquistare due prodotti realizzati in materiali resistenti e che assicurano comodità e precisione. La colorazione argento rende entrambe le periferiche eleganti e adatte a un contesto sia lavorativo che domestico.

Analizzando la tastiera, possiamo vedere come il suo layout sia italiano e QWERTY. Comprende tutto ciò di cui si ha necessità come ad esempio il tastierino numerico e la fila dei tasti funzione F1 F12. La digitazione risulta confortevole grazie ai tasti dal profilo ribassato che non solo richiamano le dita in modo naturale, ma riducono notevolmente il rumore provocato dalla scrittura.

Il mouse, invece, si presenta molto semplice ma non per questo non funzionale. La struttura è ultraslim ed è adatta sia a un utilizzo da parte di utenti che prediligono la mano destra che da utenti mancini. Sono presenti i due classici tasti dedicati al clic destro e al click sinistro e una rotellina con cui scorrere i documenti e le pagine web. Inoltre può essere regolata la velocità del cursore (DPI).

In merito alla loro connessione, infine, è sufficiente sapere che entrambi i prodotti si collegano al dispositivo principale mediante un ricevitore USB che non richiede alcun tipo d'installazione ed è incluso in confezione.

Puoi acquistare il set tastiera e mouse di Omoton su Amazon a soli €22,94 in colorazione argento. Le spedizioni sono operate in 48 ore per coloro che sono clienti Prime. In alternativa, le consegne sono gratuite per coloro che risultano clienti idonei od optano per la spedizione presso punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

