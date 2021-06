Il set tastiera e mouse wireless di Wisfox è in promozione su Amazon ad appena €16,99. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 58% che provoca uno sconto effettivo di €23.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Cosa aspettarsi da questo set tastiera e mouse

Acquistare un set che comprenda al suo interno sia una tastiera che un mouse è molto comodo, soprattutto se si è in cerca di alcuni prodotti che possano rispettare un budget ridotto. Disponibili in colorazione nera, questi due prodotti non scendono a compromessi con la qualità nonostante oggi rappresentino un vero e proprio affare grazie allo sconto su Amazon.

In particolar modo, entrambi i dispositivi sono di tipo wireless e quindi non richiedono alcun collegamento attraverso cavo. Bensì, la connessione con il dispositivo principale avviene mediante un ricevitore USB che viene fornito in confezione.

La tastiera ha un layout QWERTY italiano, consente una digitazione fluida e dinamica inoltre ha delle dimensioni ridotte e un aspetto fin anche elegante. Non manca all'appello il tastierino numerico. Il mouse, da parte sua, è molto semplice ma si adatta perfettamente al palmo consentendo l'utilizzo economico. Può essere utilizzato sia da chi predilige la mano destra che dai mancini e presenta sulla superficie 4 tasti ossia quelli dedicati a clic destro e sinistro, la rotellina di scorrimento e un altro tasto che consente di regolare i DPI.

In merito alla loro autonomia, entrambi i dispositivi funzionano mediante delle batterie AA e AAA e assicurano una longevità di diversi mesi.

Puoi acquistare il set tastiera e mouse su Amazon a soli €16,99. Si tratta di un prodotto Prime e quindi sono disponibili le spedizioni in 48 ore se si possiede un abbonamento. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per i clienti standard che scelgono quelle presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica