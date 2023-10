Set LEGO Vespa 125: SCONTO AFFARE su eBay

Il set LEGO Vespa 125 è ora disponibile su eBay a un prezzo incredibilmente scontato di soli 77,34 euro, grazie al coupon “PASSIONI23” da inserire prima del pagamento. Questo affare è perfetto per gli amanti delle due ruote e per coloro che apprezzano il design italiano iconico. Scopri cosa rende questo set LEGO così speciale.

Set LEGO Vespa 125: un’icona italiana da costruire

Il set LEGO Vespa 125 è un tributo al 75° anniversario della Vespa, una delle motociclette più iconiche al mondo e un simbolo della cultura italiana. I designer LEGO hanno collaborato con il team Piaggio per catturare ogni dettaglio di questa moto leggendaria. Con questo set, avrai l’opportunità di assemblare il tuo modellino Vespa 125 a 2 posti e esporlo con orgoglio come decorazione in casa o in ufficio.

Questo kit di modellismo per adulti è ricco di dettagli sorprendenti. La Vespa LEGO è dotata di una ruota anteriore montata su un lato, sterzo funzionante e una copertura rimovibile per il motore realizzata in mattoncini. I piccoli dettagli includono il logo Vespa, una targa italiana degli anni ’60, un cavalletto funzionante e una ruota di scorta. Inoltre, il set include un casco e un cestino porta accessori con un bouquet di fiori, che aggiungono un tocco di autenticità al modello.

Questo set LEGO Vespa 125 è realizzato con mattoncini in blu pastello, il colore originale della Vespa. Il blu pastello è un colore LEGO raro che rende questo set ancora più speciale. Grazie al suo cavalletto funzionante, puoi esporre la Vespa 125 con eleganza e stile in qualsiasi ambiente. È un oggetto da collezione ideale per tutti gli appassionati di LEGO e motociclette.

Se stai cercando un regalo unico per un amante delle motociclette o un appassionato di LEGO, il set LEGO Vespa 125 è la scelta perfetta. Questo set da collezione è destinato a catturare l’attenzione e l’ammirazione di chiunque lo veda. Sorprendi un amico o un familiare con un regalo che celebra l’arte del modellismo e l’eredità italiana della Vespa.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere un’icona italiana in formato LEGO. Acquista il set LEGO Vespa 125 su eBay e risparmia con il coupon “PASSIONI23”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.