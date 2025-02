Set LEGO Speed Champions Ferrari F1 SF-24: prenotalo al MIGLIOR PREZZO su Amazon

Con la Formula 1 che scalda i motori in vista della prossima stagione, non c’è occasione migliore per regalare o regalarsi il nuovo set LEGO Speed Champions che riproduce in piccolo la Ferrari F1 SF-24 che ha corso il Campionato Mondiale 2024. Ideale per bambini e adulti, è disponibile per la prenotazione al miglior prezzo garantito di 26,99 euro.

Set LEGO Speed Champions Ferrari F1 SF-24: un oggetto da collezione per i fan

Il modellino ti permette di ricreare l’iconica vettura con cui nel 2024 la Ferrari ha affrontato e si è giocata all’ultima gara il mondiale costruttori con la McLaren.

La Ferrari SF-24 qui riprodotta cattura tutti i dettagli di una vera macchina di Formula 1: dall’ala posteriore aerodinamica alla barra Halo, fino agli adesivi dello sponsor e agli pneumatici larghi con il logo Pirelli stampato. La confezione include anche una minifigure del pilota Ferrari, completa di tuta da gara e casco, pronta per essere posizionata nell’abitacolo.

I pezzi LEGO sono realizzati, come al solito, con estrema precisione e assemblare questo modellino sarà un’esperienza coinvolgente e appagante sia per i giovanissimi che per gli adulti appassionati di Formula 1 e automodellismo. Per questo può essere utilizzato, una volta completato, sia come giocattolo che da pezzo da collezione.

