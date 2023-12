Set LEGO Modellino auto da costruire in OFFERTA su Amazon

Idea regalo perfetta per i più piccoli senza spendere troppo? Questo set LEGO che permette di costruire un modellino di un auto da corsa della 24 ore di Le Mans che puoi portarti a casa in offerta a soli 17,49 euro. Fai felice il tuo portafoglio e anche il fortunato piccolo che lo troverà sotto l’albero di Natale.

Set LEGO Modellino auto da costruire in offerta

Grazie al set LEGO Speed Champions, i fan dei modelli dei veicoli da costruire saranno entusiasti di immergersi nella riproduzione accurata della Porsche 963 Le Mans Daytona Hybrid. La livrea rossa, nera e bianca, i passaruota sporgenti ispirati alle auto da corsa degli anni ’80, il cofano basso, l’abitacolo, l’alettone posteriore e la pinna sul retro sono solo alcuni degli incredibili dettagli che rendono questo modello unico.

Il set non è solo un passatempo creativo, ma una vera e propria replica realistica con caratteristiche originali. Ogni elemento, dall’abitacolo all’alettone posteriore, è stato progettato per catturare l’essenza delle iconiche auto da corsa Porsche. Aggiungi a questo l’emozione di avere una minifigure del pilota da posizionare nell’abitacolo, con casco e capelli interscambiabili, e il divertimento raggiunge un nuovo livello.

Questo non è solo un set LEGO, ma un pezzo da collezione a tema Porsche. Esponilo con orgoglio in casa e lascia che la tua passione per le auto da corsa diventi parte integrante della tua decorazione. Ma soprattutto, considera questo set come un’ottima idea regalo per i bambini e le bambine da 9 anni in su o per gli appassionati di kit di auto da costruire.

