Set LEGO Marvel in offerta su Amazon per il Black Friday: 5 imperdibili

La settimana del Black Friday di Amazon non esclude nulla, ma davvero nulla. Dopo aver visto insieme i miglior set LEGO da acquistare in offerta, rimaniamo in ambito mattoncini spostandoci però in direzione dei set LEGO Marvel ambiti da tutti gli appassionati.

La selezione completa dei prodotti in offerta la trovi sulla pagina ufficiale, mentre di seguito abbiamo cinque set che abbiamo scelto appositamente per te. Li acquisterai tutti?

I migliori set LEGO in offerta da acquistare per il Black Friday Amazon

Partiamo da un personaggio che definire storico ed amato sarebbe usare un eufemismo: Iron Man. Il set LEGO che permette di costruire il supereroe interpretato al cinema da Robert Downey Jr. è tratto direttamente da Avengers: Age of Ultron e puoi acquistarlo a 31,99 euro invece di 44,99.

Altro protagonista molto amato è indubbiamente Spider-Man. L’amichevole supereroe di quartiere arriva in questo set modellino tutto da costruire ad un prezzo ancor più interessante: 20,59 euro invece di 29,99.

Se hai acquistato il fantastico set LEGO del Guanto dell’Infinito non puoi ignorare il kit di illuminazione a LED, che lo renderà magnifico e splendente come al cinema. Il prezzo è di 23,99 euro invece di 32,99 e ne vale assolutamente la pena.

Torniamo in casa Spider-Man con questo set LEGO Marvel Spidey e i suoi Fantastici Amici: un regalo perfetto per i più piccoli, che contiene il covo dell’uomo ragno, l’elicottero fantasma e un’auto di Goblin 2 in 1. Costa solo 33,19 euro invece di 49,99.

Ottimo sconto infine su questo set LEGO Marvel Armeria di Iron Man, che comprende il quartier generale di Tony Stark con la sala delle armature di Iron, l’attrezzatura high-tech e l’officina per effettuare le riparazioni. Nella scatola anche 5 minifigure tratte dagli Avengers. Costa 56,29 euro invece di 89,99. Un super sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.