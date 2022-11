I migliori set LEGO in offerta per il Black Friday di Amazon

Con la settimana del Black Friday di Amazon sarai sicuramente andato subito alla ricerca dei tuoi articoli preferiti e, se sei un appassionato dei mattoncini più famosi del mondo, anche dei set LEGO migliori che puoi acquistare ad un prezzo vantaggioso.

Con questo articolo vogliamo darti una mano perché abbiamo selezionato i set più belli in offerta: la nostra selezione offre tanto spazio alla varietà, ma se vuoi dare un’offerta in prima persona a tutto il catalogo puoi consultare la pagina ufficiale.

I set LEGO da acquistare in offerta per il Black Friday Amazon

Cominciamo con qualcosa di spaziale con questo LEGO firmato Disney e Pixar e ispirato al film dedicato a Buzz Lightyear, noto personaggio di Toy Story. Puoi costruire la navicella del protagonista, completa di 3 minifigure, una figura di gatto robot LEGO e 3 armi. Ti costa solo 41,98 euro invece di 49,99.

Proseguiamo con un set da regalare a bambini molto piccoli: con DUPLO sono inclusi due cuccioli da costruire, un gattino e un cane giocattolo, insieme ad un cerchio che gli permetterà di giocare insieme. Gli animali sono dotati anche di effetti sonori. È in offerta a soli 26,90 euro invece di 44,99.

Se invece sei affascinato dalla storia del Titanic, perché non ricostruirlo con questa riproduzione LEGO che include 85 fantastici LED per illuminarlo in piena notte? Ideale per adulti e adolescenti, una volta costruito farà la sua bella figura sulla mensola. Puoi averlo a 35,99 euro invece di 49,99.

Un grande classico è invece il Meccano, un veicolo a retrocarica da 175 pezzi che ti permette di costruire fino a 5 differente varianti. Nella confezione trovi anche diversi adesivi per decorarlo come vuoi. Il prezzo in offerta è ridicolo: appena 12,99 euro invece di 19,99.

Amante della velocità? Il modellino di auto da Formula 1 in scala 1:12 con tanto di telecomando è proprio quello che fa per te. Sono 1050 pezzi, ma ne vale assolutamente la pena, visto anche il costo: 47,99 euro invece di 59,99.

Dato che si avvicinano le festività natalizie, è impossibile rinunciare al Calendario dell’Avvento. Perché non acquistarlo in formato LEGO, che include 24 regali di Natale con tanto di tappetino di gioco? Del resto, anche il prezzo è un regalo: 12,90 euro invece di 24,99.

Chiudiamo con un altro Calendario dell’Avvento, questa volta tutto dedicato ad Harry Potter. Include gioco da tavolo, 7 minifigure, scene dai film e accessori originali: il prezzo è di 29,10 euro invece di 34,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.